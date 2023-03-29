Встреча Лущинской и Юриной в эфире «Суспільного» превратилась в своеобразные дебаты, пишет Politeka.net.

«Девочки танцуют гопака! Мы сейчас не в 15 веке. И сейчас уже девушки танцуют гопака. И в ансамбле Вирского они танцуют гопака. У них есть свои женские элементы. И гопак это не только движения ногами, как вы сказали», - заявила Лущинская, обращаясь к Юлии Юриной.

Юрина, в свою очередь, заявила, что Лущинская оправдывается.

«Я не оправдываюсь. Но вы просто переходите сейчас на личность. Мы говорим вообще об артистах. Я также могу перейти на личность, что у вас нет и вы не знаете правил этикета. Вы не сказали, как меня зовут, вы меня просто назвали «Танцую гопака». Если бы вас кто-то обвинил, что вы там попробовали себя в каком-нибудь латексном костюме, я бы вас защищала! Потому что вы имеете на это право мы свободная страна. Юля имеет право, я вправе петь то, что мы хотим», - заявила Лущинская.

Напомним, ранее Юлия Юрина раскритиковала трек Лущинской «Гопак» за шароварщину.

«Мотанки-веночки, милитари и овердо… патреотизм, «мы сильные/свободные/красивые/танцую гопака». Во-первых, традиционно девушки не танцевали Гопак, это пришло с советских времен. Во-вторых, зачем вы лезете со своими горе-стилистами и вешаете на себя все, что присуще и не присуще», - писала экс-солистка YUKO в своем Инстаграме, добавляя, что при этом певицы делают «это все в своей манере страдальческих дево-певиц».

Напомним также, что Тарас Цымбалюк гневно обратился к россиянам.

Также сообщалось о гибели брата известной украинской певицы.