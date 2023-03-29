Не так давно Репяхова призналась, после множественной критики она решилась все же исполнить тайную мечту и сделала пластику. Тем не менее, все не так просто, как ей хотелась и у реабилитации долгий путь.

В комментариях в прочем начали заявлять, что первый результат Катерины после пластики сделал ее немного похожей на популярную певицу Тину Кароль. Репяхова оценили и сама:

«Вы мне здесь очень похожи на Тину Кароль, ну молодец, красотуличка наша; Кстати, здесь очень похожа на Тину Кароль, особенно нижняя часть лица; На Тину Кароль похожа; Вы тут с Кароль похожи» - пишут в сети.

В своем блоге в Instagram блогерка поделилась своими впечатлениями: "Это был такой волнующий момент. Увидеть себя новой. Мне было страшно. Я была шокирована. Новый нос".

Репяхова также отметила, что ее нос все еще отекший, и окончательный результат будет виден только через полгода, это главный нюанс операции.

"Отек уйдет только через полгода. Я все еще должна носить пластырь", - сказала она.

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