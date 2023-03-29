В этот раз на своей странице в Instagram Дмитрий Монатик поделился кадрами своего выступления прямо в вагоне столичной электрички. Певец исполнил свою новую украиноязычную песню "Сила".

"В честь годовщины киевской электрички решили преподнести сюрприз для киевлян и гостей города и выступили на одном из рейсов. Киевская электричка - это именно тот вид транспорта, который ровно год назад стал главным сообщением между Правым и Левым берегом Киева и помогал эвакуировать людей. Сейчас электричка работает даже во время воздушной тревоги и помогает людям добраться с одного берега на другой. Наша «Сила» — это мы с Вами! Поэтому нам было очень приятно исполнить новую песню «Сила» для пассажиров", — написал артист под видео.

В комментариях и просто лайками Монатика поддержало немало украинских знаменитостей, среди которых Леся Никитюк, Вера Брежнева, Алан Бадоев, Катя Осадчая, Роксолана Сирота, Владимир Дантес и другие.

Поклонники в комментариях оценили выступление Дмитрия, но не все украинцы думают, что это было уместно:

"В стране война, за пару сотен километров люди погибают, а вы развели здесь это. "Праздник во время чумы". Позор.....";

"🔥пассажиры были в шоке";

"Вы-невероятные 🙏🏻💪🏻Украинцы – несгибаемая нация".

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.