Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, призналась, что на самом деле заставило изменить свою внешность.

Как известно, недавно жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала пластику. А в интервью Славе Демину решила раскрыть детально о том, из-за каких хейтерских комментариев она решила сделать ринопластику.

Подняла девушка также тему того, сколько сейчас зарабатывает на блоггерстве, почему ссорятся с Виктором Павликом и затронула вопрос о возможном разводе.

Коллега Славы решил также пошутить: «Слава, эта женщина не писала ничего по поводу твоей прически?😂».

В сети сдерживаться не стали:

«Разве она нам нужна?; Тю реагировать на то, что скажут другие и бежать делать операцию это просто край; Поставила на место, сделав ринопластику?;А Слава просто такие вопросы задавал Екатерине, что сам ее изрядно засолил грязным хейтом;

Катя, молодец, исправила этот физический недостаток; Господи, кому ты нужна? И смех и грех😂».

Отметим, гипс, который был наложен после хирургического вмешательства, был наконец снят, и девушка, с нетерпением ожидавшая момента, когда увидит свой новый нос, наконец-то это сделала. После того, как она увидела результат, она призналась, что довольна своим отражением в зеркале.

В своем блоге в Instagram блогерка поделилась своими впечатлениями: "Это был такой волнующий момент. Увидеть себя новой. Мне было страшно. Я была шокирована. Новый нос".

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.