На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить канадские панкейки.

"Какое блюдо на завтрак может быть вкуснее, чем панкейки? Душистые, рыхлые, с кленовым сиропом и ягодами… Секрет приготовления этого невероятного завтрака нам открыл судья шоу Эктор Хименес-Браво", — советуют украинцам.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука - 260 г

сахар - 50 г

разрыхлитель - 4 ч. л.

соль – ½ ч. л.

большое яйцо – 1 шт.

молоко - 360 мл

топленое сливочное масло комнатной температуры - 55 г

ванильный экстракт – 2 ч. л.

ягоды и кленовый сироп (или мед)

Сначала смешайте все сухие ингредиенты. Отдельно смешайте все влажные ингредиенты. Затем соедините сухие и влажные ингредиенты венчиком, только не перебейте (тесто должно быть густым, но таким, чтобы можно было налить в сковороду). Дайте отдохнуть тесту 5-10 минут. Можно добавить в него кусочки замороженных ягод.

Нагрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла и вылейте около 3 ст. л. теста на 1 панкейк. Жарьте, пока не образуются пузырьки на поверхности, а края будут запечены, затем переворачивайте до золотисто-коричневого цвета. Подавайте готовые панкейки с кленовым сиропом или медом и ягодами по желанию.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.