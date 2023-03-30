Или по крайней мере любимец, пишет Politeka.net. Так, некоторые зрители «МастерШеф. Профессионалы – 4» уверены, что в финале будет Иван Иванчук.

Сердца зрителей бренд-шеф четырех кафе в Черновцах покорил рассказом о своем детстве.

«У меня игра была – крапива и палка. Глина – лепить что-нибудь. Делать какие-то ручейки. Знаешь, что такое ручеек? На дороге делать реки, русла менять», - рассказал Иван, заставив при этом зрителей вспомнить свои детские годы.

«Кто жил у дедушки с бабушкой тот точно так поступал, это были прекрасные времена. Современным детям это не понять»,

«Если есть такая возможность, то детям обязательно стоит бывать в селе, и интересно, и природа, и что-то новенькое»,

«Я такие блюда из болота готовила, профессионалы отдыхают»,

«Кто еще вспомнил себя в детстве, видно, что ребенок жил где-то в селе»,

«Ой, сразу воспоминание лета в деревне у дедушки с бабушкой, то были просто лучшие игры», - обсуждают зрители.

Другие же прогнозируют место Ивана в финале:

«Мой любимец», «Иван, ты молодец, только не расслабляйся», «Ваня должен быть в финале».

Добавим своим участием в «МастерШеф. Профессионалы» Иван Иванчук хочет заявить о себе на большую территорию, чем Черновцы.

«Доказать себе и другим, что я не просто обычный повар, а профессионал своего дела, всесторонне развитый», - говорил Иван.

Напомним, "МастерШеф" Клопотенко дал рецепт необычной курочки на цитрусовой подушке.

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