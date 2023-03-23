Після такої тривалої розлуки на всю сім'ю Ектора Хіменес-Браво чекали теплі та тривалі обійми.

Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменеса-Браво, протягом 2022 року перебував в Україні. Він активно волонтерив та готував безкоштовні обіди для бійців ЗСУ. Вперше за довгий час він побачив свою родину, яка мешкає в Колумбії та поділився в Інстаграм милими фото разом із родичами.

Його мама та вся родина приїхали зустріти його в аеропорту. Після такої тривалої розлуки на всю сім'ю Ектора Хіменес-Браво чекали теплі та тривалі обійми.

На фотографіях, якими телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився у своїх соціальних мережах, можна побачити його маму, сестру, брата, племінницю та невістку. Родичі дуже схожі, але найбільше кулінар схожий на маму - наче одне лице. Як розповідав кулінар, його племінниця теж чудово готує і любить радувати смачненьким усю родину. Тому потішила і свого коханого дядька.

Зі мамою суддя проекту "Майстер Шеф" прогулявся в саду і насолодився запахом квітучих дерев.

У коментарях користувачі мережі вітали Ектора і залишали компліменти для сім'ї кулінара: " Мама і Сім'я- це все!!! на друга", "Добре вам відпочити в родинному колі Ектор, але обов'язково повертайтеся в Україну Ви нам дуже потрібні".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.