Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменеса-Браво, протягом 2022 року перебував в Україні. Він активно волонтерив та готував безкоштовні обіди для бійців ЗСУ. Вперше за довгий час він побачив свою родину, яка мешкає в Колумбії та поділився в Інстаграм милими фото разом із родичами.
Його мама та вся родина приїхали зустріти його в аеропорту. Після такої тривалої розлуки на всю сім'ю Ектора Хіменес-Браво чекали теплі та тривалі обійми.
На фотографіях, якими телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився у своїх соціальних мережах, можна побачити його маму, сестру, брата, племінницю та невістку. Родичі дуже схожі, але найбільше кулінар схожий на маму - наче одне лице. Як розповідав кулінар, його племінниця теж чудово готує і любить радувати смачненьким усю родину. Тому потішила і свого коханого дядька.
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Зі мамою суддя проекту "Майстер Шеф" прогулявся в саду і насолодився запахом квітучих дерев.
У коментарях користувачі мережі вітали Ектора і залишали компліменти для сім'ї кулінара: " Мама і Сім'я- це все!!! на друга", "Добре вам відпочити в родинному колі Ектор, але обов'язково повертайтеся в Україну Ви нам дуже потрібні".
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.