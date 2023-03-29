Євген Клопотенко зазначив, що куряча грудка за його рецептом виходить рум'яною та ароматною, а виглядає по-святковому.

Багато хто любить купувати курячу грудку замість філе. Але часто думають, що з неї приготувати. Тому відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко запропонував рецепт соковитої курячої грудки, яка подається на подушці із солодкого апельсина.

Євген Клопотенко зазначив, що куряча грудка за його рецептом виходить рум'яною та ароматною, а виглядає по-святковому, дуже красиво – тому хочеться її одразу ж з'їсти. Кулінар уточнив, що ніжне м'ясо курки чудово поєднується з цитрусовими.

Що потрібно для приготування курячої грудки на апельсиновій подушці за рецептом Євгенія Клопотенко:

1 куряча грудка

20 г очищеного кореня імбиру

3 ст.л. сахара

сік одного лимона

1-2 апельсина

1 ст. л. оливкової олії (для смаження)

сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1. Готуємо маринад за рецептом Євгенія Клопотенко: в окремій мисці потрібно змішати 20 г дрібно натертого кореня імбиру, сік половинки лимона та 2 ст. л. цукру. Після чого натріть грудку сіллю і перцем, а потім обмажте готовим маринадом. Потрібно залишити курочку маринуватися на 15-20 хвилин.

2. Приступаємо до приготування апельсинової подушки: ріжемо апельсини кружальцями та викладаємо в сотейник. Додаючи сік лимона, що залишився, і 1 ст. л. цукру. Доводимо до кипіння і знімаємо з вогню, коли утворюється і почне густіти глазур. Чекаємо поки що охолоне.

3. Обсмажуємо курочку до рум'яної скоринки і лише після цього перекладаємо у форму для запікання. Зверху можемо полити маринадом та олією. Печемо курячу грудку близько 20-25 хвилин при 180 градусів.

4. Після цього викладаємо на тарілку подушку з апельсинів, а зверху курячу грудку. Смачного!.

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