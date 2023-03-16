Макарони з сиром, або мак-енд-чіз – популярна страва британської кухні, яку можна зустріти у багатьох англомовних країнах. Вони можуть бути як основною стравою, так і гарніром.

Суддя проекту "МайстерШеф", шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво дав класичний рецепт цієї страви на своїй сторінці в Інстаграм .

Ектор Хіменес-Браво розповів, що ця страва доступна у багатьох магазинах світу у вигляді їжі швидкого приготування, проте домашня – завжди краща. Кулінар використовував класичний рецепт та поєднання, але можете поекспериментувати, додаючи інші види сирів. Виходить неймовірно смачна страва.

Інгредієнти:

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  • Чеддер - 100 г
  • Едам – 100 г
  • Маасдам – 100 г
  • Пармезан - 100 гр
  • Олія вершкове – 30 г
  • Молоко – 400 мл
  • Паприка копченая – 2 г
  • Базилік сушений – 2 г
  • Часник – 2 шт.
  • Вершки 30% - 100 мл
  • Мука – 2 ст.л.
  • Паста – (вже готова)

Спосіб приготування:

1. Макарони відварюємо у підсоленій воді до готовності.

2. Паралельно готуємо соус. На помірному вогні розтоплюємо олію, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко, вершки і доводимо соус до загустіння.

3. Додаємо паприку, нарізаний або сушений часник, базилік, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини до того моменту, коли сир розтопиться.

4. Викладаємо макарони у форму, поливаємо соусом і ставимо запікатися доти, доки зверху не з'явиться золотиста скоринка.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив трендом "Де ви були 8 років?".

Як ще Politeka писала, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" різко прокоментував скандальну премію Оскар.

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