Известная фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала о важных правилах похудения.

В своем Instagram в сторож Марина Боржемская ответила на вопросы подписчицы, как правильно посчитать необходимое для себя количество калорий.

“В интернете очень много разных формул подсчетов, которыми вы можете воспользоваться. Но хочу сделать акцент, что все эти подсчеты не имеют никакого веса. Почему? А потому что каждый человек индивидуален по своей активности, потреблению пищи и ее затратности.

Нужно научиться есть и соблюдать режим. Иметь бытовую и физическую активность, проблемы с лишним весом, а тем более подсчетом отпадут”, - написала Боржемская.

Она сообщила, что считать калории нужно только в единичных случаях, людям с проблемами со здоровьем. А еще профессиональным спортсменам.

"Не считайте, а подходите с умом, к тому, что у вас в рационе", - подчеркнула Марина Боржемская.

Также она посоветовала обратить внимание на фрукты и ранние ягоды.

Раньше она давала главные советы по питанию весной. Для поддержания иммунной системы необходимо обращать внимание на недостаток витамина D и потреблять продукты, содержащие его в достаточном количестве.

Также Марина Боржемская советует употреблять больше белков, меньше углеводов и избегать продуктов, содержащих сахар и дрожжи.

Напомним, Боржемская из "Взвешенные и счастливые" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Взвешенных и счастливых" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.