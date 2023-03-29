В новом, уже третьем выпуске «єПитання» ответы украинцев будут угадывать телеведущие и юмористы, пишет Politeka.net.
Так, команду юмористов представили Игорь Ласточкин, Фима Константиновский, Артем Дамницкий и Александр «Веня» Винничук.
А вот Роман Мищеряков, как ни странно, оказался в команде телеведущих. Также в команду вошли Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко и Сергей Лиховод.
Такой ход событий оказался очень по душе зрителям:
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«Фима и Рома просто клад! Приглашайте почаще»,
«Ребята из команды комиков пришли на шоу, понравилось и сделали свое»,
«Великолепное шоу»,
«Спасибо за передачу успеха вам всем в творчестве»,
«Классно, но мало» .
Также зрители выразили радость по поводу того, что на экране появились кто-то еще, кроме звезд, которые, как оказалось, уже успели надоесть.
«Лайк за гостей – каждый раз разные люди, и наконец кто-то кроме Дантеса, Поляковой, Ефросининой и Львов на джипе, потому что тошно их видеть в каждом шоу».
А вот некоторым шоу не понравилось. В частности, Лесю Никитюк раскритиковали за предвзятость.
«Леся хороша как ведущая, но не для этого шоу!»,
«Она с пристрастием относится к некоторым участникам и по ней виден, какой ответ верен и она очень многое подсказывает»,
"Зачем играть в эту игру, если ведущая всем помогает".
Напомним, "єПитання" – это шоу Нового канала с Лесей Никитюк, в котором две команды соревнуются в том, что угадывают ответы рядовых украинцев на разные будничные вопросы.
Напомним, Евгений Клопотенко пригласил в свое шоу Остапчука и поразил его откровением о личном.
Также сообщалось, что Монатик удивил Никитюк своим поступком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк показала неожиданное фото с голливудской звездой.