В Сети обсуждают новый выпуск шоу «єПитання», ведущей которого стала Леся Никитюк.

В новом, уже третьем выпуске «єПитання» ответы украинцев будут угадывать телеведущие и юмористы, пишет Politeka.net.

Так, команду юмористов представили Игорь Ласточкин, Фима Константиновский, Артем Дамницкий и Александр «Веня» Винничук.

А вот Роман Мищеряков, как ни странно, оказался в команде телеведущих. Также в команду вошли Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко и Сергей Лиховод.

Такой ход событий оказался очень по душе зрителям:

«Фима и Рома просто клад! Приглашайте почаще»,

«Ребята из команды комиков пришли на шоу, понравилось и сделали свое»,

«Великолепное шоу»,

«Спасибо за передачу успеха вам всем в творчестве»,

«Классно, но мало» .

Также зрители выразили радость по поводу того, что на экране появились кто-то еще, кроме звезд, которые, как оказалось, уже успели надоесть.

«Лайк за гостей – каждый раз разные люди, и наконец кто-то кроме Дантеса, Поляковой, Ефросининой и Львов на джипе, потому что тошно их видеть в каждом шоу».

А вот некоторым шоу не понравилось. В частности, Лесю Никитюк раскритиковали за предвзятость.

«Леся хороша как ведущая, но не для этого шоу!»,

«Она с пристрастием относится к некоторым участникам и по ней виден, какой ответ верен и она очень многое подсказывает»,

"Зачем играть в эту игру, если ведущая всем помогает".

Напомним, "єПитання" – это шоу Нового канала с Лесей Никитюк, в котором две команды соревнуются в том, что угадывают ответы рядовых украинцев на разные будничные вопросы.

Напомним, Евгений Клопотенко пригласил в свое шоу Остапчука и поразил его откровением о личном.

Также сообщалось, что Монатик удивил Никитюк своим поступком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк показала неожиданное фото с голливудской звездой.