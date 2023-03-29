Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дмитро Монатик поділився кадрами свого виступу просто в вагоні столичної електрички. Співак виконав свою нову україномовну пісню "Сила".

"На честь річниці київської електрички вирішили зробити сюрприз для киян та гостей міста і виступили на одному з рейсів. Київська електричка — це саме той вид транспорту, що рівно рік тому став головним сполученням між Правим та Лівим берегом Києва та допомагав евакуювати людей. Нині електричка працює навіть під час повітряної тривоги та допомагає людям дістатися з одного берега на інший. Наша «Сила» — це ми з Вами! Тому нам було надзвичайно приємно виконати нову пісню «Сила» для пасажирів", — написав артист під відео.

У коментарях та просто лайками Монатика підтримало чимало українських знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Вєра Брежнєва, Алан Бадоєв, Катя Осадча, Роксолана Сирота, Володимир Дантес та інші.

Шанувальники в коментарях оцінили виступ Дмитра, але не всі українці думають, що це було доречно:

"В країні війна, за пару сотень кілометрів люди гинуть, а ви розвели тут це. "Свято під час чуми" . Ганьба.....";

"🔥 пасажири були в шоці";

"Ви-неймовірні 🙏🏻💪🏻Українці - незламна нація".

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

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