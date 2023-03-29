Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася із кумедним фото, на якому фотографувала себе до голлівудської зірки Орландо Блума.

Нещодавно зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум побував в Україні. Очевидно, Леся вирішила "хайпанути" на цій темі і у фоторедакторі об'єднала себе з актором. На цьому знімку Блум ніби питає у Нікітюк, що можна подивитися в Києві, а вона на це відповідає: "Якщо сьогодні, то Ле Маршрутку на Новому каналі о 20.00". У підписі до публікації телеведуча додала, що новий випуск її шоу буде присвячений Харкову.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Леся та Орландо".

"Коли весілля?".

"Ну все, Джаред Літо тепер кусає лікті".

"А коли можна подивитися випуск на ютубі?"

"Дуже чекаємо, наше місто".

"Це буде нова серія?"

"Білосніжка-принцеса".

"Це новий ведучий?"

"Леся, ви як завжди, розквітаєте навесні, як квітка".

"Спочатку один голлівудський актор, тепер інший".

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