Как пишет Politeka.net, популярный украинский кулинар проводит довольно много времени не только в Киеве, но и во Львове. Евгений Клопотенко часто впечатляет рецептами аппетитных блюд в Инстаграм, но иногда также успевает поделиться личным.
В последней из своих поездок не обошлось без курьеза - Клопотенко остановила полиция. И чтобы сразу прояснить ситуацию, кулинар уточнил - не из-за нарушения.
"Сегодня по пути к Киеву меня остановил патруль полиции. Ничего не подумайте, спросили дорогу, я говорю - вот туда..." - рассказал Клопотенко, подметив комичность ситуации.
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После он также показал "Киевское море", чем повеселил сеть.
Также Клопотенко описал идеальное сочетание итальянских ньоки с украинской свеклой, которое порадует глаз и доставит гастрономическое блаженство.
Для приготовления свекольных ньоки необходимо отварить две картофелины и размять их в пюре. Отварить свеклу и измельчить ее блендером (100 г свеклы нужно для этого рецепта). Затем смешать картофельное пюре с свекольным, добавить яйцо, 250 г муки и щепотку соли. Тесто замесить, используя еще немного муки, если потребуется.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.