Как пишет Politeka.net, популярный украинский кулинар проводит довольно много времени не только в Киеве, но и во Львове. Евгений Клопотенко часто впечатляет рецептами аппетитных блюд в Инстаграм, но иногда также успевает поделиться личным.

В последней из своих поездок не обошлось без курьеза - Клопотенко остановила полиция. И чтобы сразу прояснить ситуацию, кулинар уточнил - не из-за нарушения.

"Сегодня по пути к Киеву меня остановил патруль полиции. Ничего не подумайте, спросили дорогу, я говорю - вот туда..." - рассказал Клопотенко, подметив комичность ситуации.

После он также показал "Киевское море", чем повеселил сеть.

Также Клопотенко описал идеальное сочетание итальянских ньоки с украинской свеклой, которое порадует глаз и доставит гастрономическое блаженство.

Для приготовления свекольных ньоки необходимо отварить две картофелины и размять их в пюре. Отварить свеклу и измельчить ее блендером (100 г свеклы нужно для этого рецепта). Затем смешать картофельное пюре с свекольным, добавить яйцо, 250 г муки и щепотку соли. Тесто замесить, используя еще немного муки, если потребуется.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.