Тему личной жизни Виктора Павлика и Катерины Репяховой, что почти на тридцать лет младше него, обсуждают довольно давно. Не утихает тема также об изменах артиста, которые ему приписывают, ведь для певца этот брак стал четвертым (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

Катерина ответила, как бы себя повела, если бы узнала об изменах мужа:

«Слава Богу. Если бы это была настоящая любовь, то пожалуйста. Я бы в такой истории постаралась достойно выглядеть, не брать на свой счет. Я вообще не понимаю такой позиции – если расходятся, то это конец жизни. С одной стороны, если жить с одним человеком всю жизнь – это может быть скучно немножко. Разве что, если правда все идеально, но жить вместе ради «а что скажут люди?» - это не ок.

Мы такой вариант обсуждали, но мы люди и с юмором. Давали концерт, в дом престарелых приезжали, а Виктор Франкович и говорит – присматривает себе на будущее. Легко относимся ко всему, смотрим с юмором» - говорит Катерина.

Как известно, недавно жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала пластику. А в интервью Славе Демину решила раскрыть детально о том, из-за каких хейтерских комментариев она решила сделать ринопластику.

Подняла девушка также тему того, сколько сейчас зарабатывает на блоггерстве, почему ссорятся с Виктором Павликом и затронула вопрос о возможном разводе.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.