Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич старается в сети показать различные видео с происходящим в стране, высказывает свое мнение и не забывает о юморных ситуациях. Не так часто при этом он поднимает тему личной жизни.

«Это личное, но я хочу, чтобы оно хранилось где-то кроме моего смартфона, чтобы Лола в будущем смогла проверить, не обманул ли я ее. С днем рождения моя Лола» - трогательно написал артист.

В сети принялись высказываться:

«Такие отношения папы и дочери 😍 поздравляю с именинницей ✨🫶; Пусть все родители научатся так откровенно говорить со своими детьми;

Это так прекрасно, я расплакалась🥹 жаль, что мне таких слов никогда не говорили; Папа – это вселенная для девушки ; И пусть таких умных родителей будет много».

Ведущий Анатолий Анатолич привык высмеивать в сети различные ситуации, делиться мнением о социальных конфликтах и часто впечатляет рассказами о более личном. В этот раз он затронул тему, популярную среди блогеров и звезд, которые всячески пытаются удержать популярность.

Многие поклонники в результате оценили юмор артиста. Он решил поговорить о медитациях, которе нахваливают публичные личности.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".