Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, рассказала в интервью "Славе+" о том, что она отважилась на ринопластику и липофилинг, и предложила мужу исправить свою внешность.

Она считает, что Виктору не помешали бы процедуры омоложения и пересадка волос. Однако, певец категорически против любых изменений в своей внешности и придерживается принципов естественности (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

Ранее, на прошлой неделе, Екатерина решилась на пластическую операцию по изменению формы носа и коррекции подбородка, поэтому в интервью обсудили перемены во внешности и стареющего супруга (Виктор Павлик старше Катерины почти на 30 лет).

«Он уже лысый. Если он подстрижется на лысо, то пусть. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина. Ему некрасиво. Ему предлагали пересадку, предлагали даже уколы по бартеру. Нет, категорически» - рассказала Катерина.

Катерина ответила, как бы себя повела, если бы узнала об изменах мужа:

«Слава Богу. Если бы это была настоящая любовь, то пожалуйста. Я бы в такой истории постаралась достойно выглядеть, не брать на свой счет. Я вообще не понимаю такой позиции – если расходятся, то это конец жизни. С одной стороны, если жить с одним человеком всю жизнь – это может быть скучно немножко. Разве что, если правда все идеально, но жить вместе ради «а что скажут люди?» - это не ок.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.