Евгений Клопотенко рассказал, что блюдо готовится всего из двух ингридиентов, а приготовление занимает от силы 10 минут.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко частенько экспериментирует на кухне. Он любит необычные сочетания продуктов, из которых получаются оригинальные блюда. На своей странице в сети Инстаграм-Сториз кулинар поделился рецептом необычной закуски.

Евгений Клопотенко уверен, что блюдо по его рецепту с огурцом и сыром должно смаковать каждому. Более того, кулинар готов поспорить, что такого простого, быстрого и необычного рецепта украинцы еще не видели и не готовили. Действительно закуска готовится всего из двух ингридиентов, а приготовление занимает от силы 10 минут.

Ингридиенты:

соленый огурец - 2 шт.

твердый сыр - 150 г

Как приготовить закуску по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Для начала порежте твердый сыр на одинаковые ломтики. Тем временем нужно нарезать вдоль тонкими кусочками соленый огурец.

2. После этого ломтики сыра выложите на сковороду с тефлоновым покрытием. Поджарте сыр.

3. На середину выложите кусочки огурца. После этого накройте сначала одним, а потом другим концом сыра. Готово. По словам победителя шоу "МастерШеф", блюдо получается хрустящим и вкусным.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.