Актриса на отдыхе в Египте вместе с сыном, поэтому старается показать как можно больше снимков оттуда. На Мишину тем временем продолжает сыпаться хейт, который она только высмеивает.

В этот раз Ксения покрасовалась перед камерой рядом с сыном:

«Мам, а какая у тебя всегда была самая крутая мечта?

- Мать такого сына, как ты!» - пишет Ксения.

Поклонники решили высказаться после увиденного:

«Ты прекрасная мама; Как мне это знакомо и близко.. мои богатыри уже взрослые 30 и 20 лет; ты так часто целуешь сына, что это уж как-то странно выглядит; Какие вы классные 🤗 Настоящие, без наигранности».

После похудения Ксения Мишина активно показывает, как сильно изменилась и всячески делает на этом акцент. Однако видео самолюбования Ксении в бикини положительно оценивает все меньше людей, многие начали сравнивать актрису с двумя противоположностями.

Поклонники вспоминают - Леся Никитюк с украинцами собрала множество помощи для пострадавших от войны, работала в центре и лично присматривала за детьми пострадавших. Даша Квиткова устроила активную рекламу после похудения и продолжает это делать. Где-то по середине находится Мишина, пишут в сети.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.