В этот раз на своей странице в Instagram Григорий Решетник ответил поклонникам на популярный вопрос и рассказал, что стал новым ведущим утреннего шоу, которое будет выходить на трех телеканалах.
"Меня часто спрашивают: «Григорий, какой из своих проектов вы любите больше всего?» 🤔 Ответ прост: каждый проект для меня, как мой ребенок, и разделить любовь между ними невозможно, поэтому всех люблю одинаково сильно - все как в жизни :) Я рад, что и на телевидении я многодетный отец 😃 И сегодня у меня родился еще один ребенок, которого я люблю и всем сердцем верю в его успешность 🫶", — пишет шоумен.
«Утро в большом городе» будет транслироваться сразу на трех каналах: СТБ, Ictv2, Новый канал.
В комментариях ведущего поддержала его супруга.
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"Теперь вся страна будет знать, как это слышать твой невероятный голос утром 😋🥰😍 повезло зрителям трех каналов 😇", - написала Кристина Решетник.
Поклонники также радуются за Григория:
"Утро действительно стало добрым";
"Ничего себе 😍 Круто, ждем с нетерпением 🔥";
"Ну вот теперь я точно знаю, что буду смотреть для позитивного настроения на весь день 😍".
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.