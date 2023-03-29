В этот раз на своей странице в Instagram Григорий Решетник ответил поклонникам на популярный вопрос и рассказал, что стал новым ведущим утреннего шоу, которое будет выходить на трех телеканалах.

"Меня часто спрашивают: «Григорий, какой из своих проектов вы любите больше всего?» 🤔 Ответ прост: каждый проект для меня, как мой ребенок, и разделить любовь между ними невозможно, поэтому всех люблю одинаково сильно - все как в жизни :) Я рад, что и на телевидении я многодетный отец 😃 И сегодня у меня родился еще один ребенок, которого я люблю и всем сердцем верю в его успешность 🫶", — пишет шоумен.

«Утро в большом городе» будет транслироваться сразу на трех каналах: СТБ, Ictv2, Новый канал.

В комментариях ведущего поддержала его супруга.

"Теперь вся страна будет знать, как это слышать твой невероятный голос утром 😋🥰😍 повезло зрителям трех каналов 😇", - написала Кристина Решетник.

Поклонники также радуются за Григория:

"Утро действительно стало добрым";

"Ничего себе 😍 Круто, ждем с нетерпением 🔥";

"Ну вот теперь я точно знаю, что буду смотреть для позитивного настроения на весь день 😍".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.