Сейчас Эктор Хименес-Браво находится у себя на Родине, в Колумбии, но даже там не забывает радовать своих украинских поклонников новыми рецептами. В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" показал, как приготовить творожные панкейки с яблоком. Видео ему пришлось снимать не в своей роскошной кухне в Украине, а в очень скромных условиях.

"Суперзавтрак для всех в доме", - советует шеф-повар.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Творог – 200 г.
  • Мука – 70 г.
  • Яйцо – 2 шт.
  • соль
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Яблоко – 1 шт.

Для начала нужно подготовить яблоко. Разрезаем его кольцами, вырезаем серединку, как показано на видео (чтобы посмотреть, пролистайте новость дальше).

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Творог нужно размять вилкой, а если остаются комочки, то перетереть через сито. Добавляем к творогу яйца, соль, сахар, муку, соду и смешиваем все для панкейков до однородного состояния.

На разогретую сковороду с добавлением растительного масла выкладываем тонкий слой теста, а сверху кусочек яблока. Жарим до готовности с обеих сторон.

Поклонники в комментариях оценили рецепт: "Аппетитно, аккуратно, вкусно как всегда. Люблю ❤️", "Надо попробовать!!!"

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.