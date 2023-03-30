Сейчас Эктор Хименес-Браво находится у себя на Родине, в Колумбии, но даже там не забывает радовать своих украинских поклонников новыми рецептами. В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" показал, как приготовить творожные панкейки с яблоком. Видео ему пришлось снимать не в своей роскошной кухне в Украине, а в очень скромных условиях.

"Суперзавтрак для всех в доме", - советует шеф-повар.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Творог – 200 г.

Мука – 70 г.

Яйцо – 2 шт.

соль

Сахар – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Яблоко – 1 шт.

Для начала нужно подготовить яблоко. Разрезаем его кольцами, вырезаем серединку, как показано на видео (чтобы посмотреть, пролистайте новость дальше).

Творог нужно размять вилкой, а если остаются комочки, то перетереть через сито. Добавляем к творогу яйца, соль, сахар, муку, соду и смешиваем все для панкейков до однородного состояния.

На разогретую сковороду с добавлением растительного масла выкладываем тонкий слой теста, а сверху кусочек яблока. Жарим до готовности с обеих сторон.

Поклонники в комментариях оценили рецепт: "Аппетитно, аккуратно, вкусно как всегда. Люблю ❤️", "Надо попробовать!!!"

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.