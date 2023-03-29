Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая стала победительницей "Танців з зірками". Звезда, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения уехала с детьми в Италию.

Но артистка уже давно вернулась в Украину и продолжает вести блог в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона показала видео с дочерью, где устроила танцы.

"Господи, мне кажется ноги моей дочери уже длиннее моих. Вот так проходят наши школьные каникулы. А как вы развлекаете своих детишек во время каникул?", - написала Илона в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Она очень красивая девочка";

"Это ваш дом? Смотрела ваше интервью с Алиной, тогда вы еще рассказывали об этой лестнице! Уж очень хорошо, вообще, хотелось бы увидеть, как вы все там сделали) Доченька замечательная! Удачи вам во всем и победы Украине!";

"Вы классные, дочь супер";

"Доченька красавица, догоняет маму";

"Достойная мамина дочь!!!";

"Благодаря маме, ноги Дай Бог".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с кружевом устроила фотосессию в постели

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