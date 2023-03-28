Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", рассказала, почему оставила дочь в самый важный для нее момент.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войскам. А после полномасштабного вторжения Илона с детьми некоторое время жила в Италии, но уже вернулась в Украину. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость решила поболтать с фанатами.

"Поговорим. Время есть...", - написала звезда.

"Почему не поехали к ребенку на соревнования, раз выехали в ту сторону?", - спросил фанат.

"Потому что дни не совпадали, когда я туда поехала, она уже ехала назад. А до этого момента работала", - призналась Илона в своем блоге и похвасталась успехами дочери на сцене.

"Скажите пожалуйста, где вы покупали купальник для гимнастики? очень красивый", - спросила фанатка.

"Я их арендую у девочки. Ибо на такой маленький вопрос нет смысла покупать такие дорогие купальники", - призналась Илона и показала фотографию с соревнований, где была дочь.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" после слез и отчаяния показала, как должна выглядеть сильная женщина

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" предложила лучший способ похудения

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" без лишнего пафоса обратилась к украинцам с просьбой



