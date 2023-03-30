В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, рассказала, что и до полномасштабного вторжения рф жила на две страны - Украина и Швейцария.

"Я в силу своей публичности уже привыкла к тому, что ко мне приковано внимание большого количества людей. Но когда читаю новости о себе по типу: «а вот она за границей, а она на фото улыбается с мужем», которые еще и дополняются какими-то выдумками и догадками, удивляюсь", - пишет ведущая.

Она попыталась пристыдить тех, кто обращает внимание на ее хвастовство роскошью, но игнорирует ее добрые дела.

"Я не стану здесь оправдываться и говорить, чтобы кто-то акцентировал внимание на наши добрые дела, которые делаются. Меня мама учила, что добро делается тихо, кому надо, тот и так все видит 🧡 Я просто хочу еще раз сказать, не ищите врагов между своими. Лучше потратьте то время, пока вы напишете очередную желтушную статью или комментарий, с пользой: распространите важную информацию, напишите материал о сильных и несгибаемых людях и т. д. Столько потребностей сейчас есть, где надо приобщаться и сделать что-то хорошее! Будьте добрее, а если у вас есть какой-то негатив, разберитесь, от чего он идет, чего вам не хватает, проработайте и направляйте его в правильное русло", - паосно добавила Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

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