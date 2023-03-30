На своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как приготовить мясо по-французски.

"Сегодня во «Вкусно с Решетниками» делюсь хелси версией «Мяса по-французски». Мои ребята очень любят блюда, запеченные в духовке, потому что это и вкусно, и полезно. А это мясо – просто идеальный ужин! 😋", – советует жена ведущего.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Мясо (можно любое, на этот раз Кристина взяла курицу)

Лук

Помидоры

Сыр

Для соуса «Бешамель»:

Молоко

Сливочное масло

Специи по вкусу

Яйцо

Куриное филе жена Григория Решетника разрезала наполовину и отбила, чтобы оно было более мягким.

Далее нужно нарезать все овощи: картофель и томаты – пластинками, а лук – шинкуем.

Противень для запекания смазываем маслом и выкладываем сперва картофель, затем куриное филе (каждый слой солим и посыпаем любимыми приправами), после – нарезанный лук и помидоры.

"Шаг 4. Время для соуса! Можно просто взять сметану. Но я люблю что-то оригинальное – поливаю любимым «Бешамель», который очень просто готовится. В холодное молоко добавляем сливочное масло, соль, перец и мускатный орех – ставим на плиту греться. После того, как масло растворится, добавляем муку, постоянно помешивая. Как только соус загустеет, снимаем с плиты, добавляем сырое яйцо и тертый сыр", — объясняет Кристина.

Равномерно заливаем соусом все блюдо и отправляем мясо по-французски в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. И готово, можно смаковать.

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