На своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как приготовить мясо по-французски.
"Сегодня во «Вкусно с Решетниками» делюсь хелси версией «Мяса по-французски». Мои ребята очень любят блюда, запеченные в духовке, потому что это и вкусно, и полезно. А это мясо – просто идеальный ужин! 😋", – советует жена ведущего.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Мясо (можно любое, на этот раз Кристина взяла курицу)
- Лук
- Помидоры
- Сыр
Для соуса «Бешамель»:
- Молоко
- Сливочное масло
- Специи по вкусу
- Яйцо
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Куриное филе жена Григория Решетника разрезала наполовину и отбила, чтобы оно было более мягким.
Далее нужно нарезать все овощи: картофель и томаты – пластинками, а лук – шинкуем.
Противень для запекания смазываем маслом и выкладываем сперва картофель, затем куриное филе (каждый слой солим и посыпаем любимыми приправами), после – нарезанный лук и помидоры.
"Шаг 4. Время для соуса! Можно просто взять сметану. Но я люблю что-то оригинальное – поливаю любимым «Бешамель», который очень просто готовится. В холодное молоко добавляем сливочное масло, соль, перец и мускатный орех – ставим на плиту греться. После того, как масло растворится, добавляем муку, постоянно помешивая. Как только соус загустеет, снимаем с плиты, добавляем сырое яйцо и тертый сыр", — объясняет Кристина.
Равномерно заливаем соусом все блюдо и отправляем мясо по-французски в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. И готово, можно смаковать.
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