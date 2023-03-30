Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и полезных весенних салатов.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, чем разнообразить свой рацион весной.

"Весной организм особенно нуждается в витаминах. Именно поэтому пора пересмотреть рацион питания и позаботиться о его разнообразии полезными продуктами. С появлением первой зелени и овощей предлагаю поэкспериментировать с салатами. Ловите три полезных и простых рецепта", — пишет Марина Боржемская.

1. Салат с куриным филе, свежей зеленью и авокадо. Нам понадобятся:

куриное филе – 250-300 г

зеленый салат -1 пучок

авокадо - 1 шт.

зерна гранату

оливковое масло

Отварите куриное филе и нарежьте маленькими кусочками. Зелень измельчите. Помидоры разрежьте пополам. Очистите авокадо и нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске и добавьте оливковое масло.

2. Салат с черемшей, куриным филе и редиской. Ингредиенты:

черемша – 1 пучок

редис - 4-5 шт.

куриное филе – 100 г

яйцо – 3 шт.

натуральный густой йогурт – 2 ст.л.

Куриное филе отварите и нарежьте кубиками. Редис помойте на нарежьте кольцами. Измельчите черемшу. Отварите яйца и измельчите. В салатнице смешайте все компоненты и заправьте йогуртом. Дополнительно можно украсить зеленью.

3. Салат из ранней редиски с фетой. Нам понадобятся:

редис - 200 г

помидоры – 250 г

лук – 1 шт.

сыр фета – 150-200 г

зелень – 1 пучок

оливковое масло

специи по вкусу

Помойте и нарежьте редиску кружочками. Очистите и измельчите лук. Фету нарежьте кубиками. Измельчите зелень. Соедините ингредиенты, добавьте оливковое масло и специи.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

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