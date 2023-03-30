В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, чем разнообразить свой рацион весной.
"Весной организм особенно нуждается в витаминах. Именно поэтому пора пересмотреть рацион питания и позаботиться о его разнообразии полезными продуктами. С появлением первой зелени и овощей предлагаю поэкспериментировать с салатами. Ловите три полезных и простых рецепта", — пишет Марина Боржемская.
1. Салат с куриным филе, свежей зеленью и авокадо. Нам понадобятся:
- куриное филе – 250-300 г
- зеленый салат -1 пучок
- авокадо - 1 шт.
- зерна гранату
- оливковое масло
Отварите куриное филе и нарежьте маленькими кусочками. Зелень измельчите. Помидоры разрежьте пополам. Очистите авокадо и нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске и добавьте оливковое масло.
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2. Салат с черемшей, куриным филе и редиской. Ингредиенты:
- черемша – 1 пучок
- редис - 4-5 шт.
- куриное филе – 100 г
- яйцо – 3 шт.
- натуральный густой йогурт – 2 ст.л.
Куриное филе отварите и нарежьте кубиками. Редис помойте на нарежьте кольцами. Измельчите черемшу. Отварите яйца и измельчите. В салатнице смешайте все компоненты и заправьте йогуртом. Дополнительно можно украсить зеленью.
3. Салат из ранней редиски с фетой. Нам понадобятся:
- редис - 200 г
- помидоры – 250 г
- лук – 1 шт.
- сыр фета – 150-200 г
- зелень – 1 пучок
- оливковое масло
- специи по вкусу
Помойте и нарежьте редиску кружочками. Очистите и измельчите лук. Фету нарежьте кубиками. Измельчите зелень. Соедините ингредиенты, добавьте оливковое масло и специи.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.