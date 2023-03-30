Маричка Падалко рассказала, что секретарь СНБО Данилов анонсировал появление у ВСУ ударных беспилотников с дальностью 3000 км и иллюстрировал это сообщение архивным фото немецкого пилота, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве, минуя все средства ПВО.

«ВСУ пойдут в контрнаступление в течение апреля-мая. Оно уже планируется по нескольким направлениям. Сроки зависят от погоды» - разговорился министр обороны Резников в интервью зарубежной прессе на третий день после того, как его заместитель Маляр попросила прессу и экспертов не обсуждать контрнаступление вообще.

"Является ли заявление министра частью информационной спецоперации, увидим. Помним, что перед тем, как ВСУ совершили контрнаступление на Харьковщине, мы три месяца обсуждали «задачу президента освободить Херсон»", — добавила Маричка Падалко.

Британская разведка сообщает, что ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута и оттеснили россиян от дороги 0506, по которой идет обеспечение защитников города.

Умер военный Александр Рожко. Жизнь ветерана АТО, который был на 4 войнах, унесла онкология. Александр был автором известной песни «Не сумуй, коли мене немає». В свое время он подарил ее «Антителам», но несколько раз они все исполняли ее вместе в студии и на больших концертах.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.