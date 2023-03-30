На своей странице в Instagram спортсменка почтила память заслуженного тренера Украины, легендарной гимнастки Альбины Дерюгиной, о смерти которой стало известно накануне.

"Огромная потеря…. ВЕЛИКАЯ Альбина Николаевна, такой, как Вы, не было и не будет! Мои соболезнования 🙏🏼", - написала Анна Ризатдинова под архивными фотографиями с Дерюгиной.

Украинцы в комментариях также выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о легендарной гимнастке:

"Сочувствие родным 😢 ушла легенда, ушла мама художественной гимнастики, очень жаль, очень болит 😢";

"Огромная потеря... отошла наша легенда, дай Бог, чтобы все ее подопечные достойно продолжили ее дело, Аминь";

"Вечная память! Мои соболезнования родным и близким😢 Дай Бог каждому тренеру иметь такой авторитет";

"да, это потеря, но это и дар Божий, дожить до такого возраста не каждому дано, а избранным".

Альбина Дерюгина скончалась на 92-м году жизни. Она считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. За десятилетия работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

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