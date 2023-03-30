Больше года Маша Ефросинина живет рядом с ужасами, которые принесло полномасштабное вторжение в их дома. СМИ начали появляться советы о том, как прийти в себя после изнасилования, что указывает на масштаб явления. Российские захватчики глумились над жертвами в населенных пунктах, которые временно захватили.
Посттравматический синдром стал острее после года войны, и специалисты по психотерапии выявляют травмы, полученные весной 2022 года жителями оккупированных территорий. Маша Ефросинина рассказала, что ежедневно она проживает эту боль вместе с участницами реабилитационных программ.
Несмотря на трудности, они учатся жить заново, восстанавливают веру в жизнь и будущее. Одной из задач Фонда является популяризация обращения, чтобы каждая женщина понимала, что она не виновата и получит помощь.
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"Нам приходится доставать женщин из ментальных «черных ям»: после года войны вступил в острейшую фазу посттравматический синдром. Выявляются травмы, полученные весной 2022 года жителями оккупированных территорий - там, где люди сидели несколько месяцев в темных подвалах" - делится Мария.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.