Больше года Маша Ефросинина живет рядом с ужасами, которые принесло полномасштабное вторжение в их дома. СМИ начали появляться советы о том, как прийти в себя после изнасилования, что указывает на масштаб явления. Российские захватчики глумились над жертвами в населенных пунктах, которые временно захватили.

Посттравматический синдром стал острее после года войны, и специалисты по психотерапии выявляют травмы, полученные весной 2022 года жителями оккупированных территорий. Маша Ефросинина рассказала, что ежедневно она проживает эту боль вместе с участницами реабилитационных программ.

Несмотря на трудности, они учатся жить заново, восстанавливают веру в жизнь и будущее. Одной из задач Фонда является популяризация обращения, чтобы каждая женщина понимала, что она не виновата и получит помощь.

"Нам приходится доставать женщин из ментальных «черных ям»: после года войны вступил в острейшую фазу посттравматический синдром. Выявляются травмы, полученные весной 2022 года жителями оккупированных территорий - там, где люди сидели несколько месяцев в темных подвалах" - делится Мария.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.