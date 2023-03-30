Главного героя шоу «Холостяк-12» Александра Топольского упрекнули в размерах букета, который он подарил своей новой избраннице.

Так, некоторые пользовательницы соцсетей отметили, что букет неказист и маловат, пишет Politeka.net.

«Жлобский букетик выбрал»,

«Он ей тоже постоянно при бизнес рассказывает?»,

«Букетик прям песня»,

«Какой бизнес, такой и букет»,

«Катя правду говорила, что он жлоб, судя по цветам», - обсуждают влюбленного «Холостяка» Топольского в соцсетях.

Добавим, что лицо своей новой избранницы Топольский пока скрывает. Известно, что она дизайнер и у нее свой бренд женского белья.

Напомним, отношения Топольского и победительницы «Холостяк-12» Кати Лозовицкой не сложились.

«Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны», - рассказывала Катя после разрыва.

Расставание, говорила Лозовицкая, она пережила абсолютно нормально, потому что понимала, что Топольский не тот человек, который ей нужен.

После разрыва Топольский и Лозовицкая не общаются.

«После постшоу мы не общались, мы просто обменялись постами. И честно говоря, после его поста-ответа на мой, общения у нас точно не будет», - признавалась победительница «Холостяк-12».

Также сообщалось, что Алекс Топольский отреагировал на новую порцию критики.

Кроме того, Politeka.net писала, что участница "Холостяка-12" вспомнила момент с Топольским, который ее насторожил.