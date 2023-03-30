Так, некоторые пользовательницы соцсетей отметили, что букет неказист и маловат, пишет Politeka.net.
«Жлобский букетик выбрал»,
«Он ей тоже постоянно при бизнес рассказывает?»,
«Букетик прям песня»,
«Какой бизнес, такой и букет»,
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«Катя правду говорила, что он жлоб, судя по цветам», - обсуждают влюбленного «Холостяка» Топольского в соцсетях.
Добавим, что лицо своей новой избранницы Топольский пока скрывает. Известно, что она дизайнер и у нее свой бренд женского белья.
Напомним, отношения Топольского и победительницы «Холостяк-12» Кати Лозовицкой не сложились.
«Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны», - рассказывала Катя после разрыва.
Расставание, говорила Лозовицкая, она пережила абсолютно нормально, потому что понимала, что Топольский не тот человек, который ей нужен.
После разрыва Топольский и Лозовицкая не общаются.
«После постшоу мы не общались, мы просто обменялись постами. И честно говоря, после его поста-ответа на мой, общения у нас точно не будет», - признавалась победительница «Холостяк-12».
Также сообщалось, что Алекс Топольский отреагировал на новую порцию критики.
Кроме того, Politeka.net писала, что участница "Холостяка-12" вспомнила момент с Топольским, который ее насторожил.