Саша Погорєлова заявила, що були моменти, які її насторожили у поведінці головного героя реаліті.

Після виходу на екрани 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк", учасниці шоу одна за одною розповідають про нещирість Алекса Топольського на проекті. Зокрема, Саша Погорєлова помітила моменти, коли головний холостяк награно поводився, немов грав роль. Про це вона розповіла новому інтерв'ю Вікторії Сіроклін .

Саша Погорєлова заявила, що були моменти, які її насторожили. Наприклад, те, що Алекс Топольський лише показував із себе джентльмена на камеру.

"Коли на побаченні з літаком ми виходили з машини, то на камеру він відчиняв двері, а без камери - ні. Я подумала, може, він забув або ще щось... Такі моменти були", - зізнається Саша Погорєлова.

Також учасниця "Холостяка-12" прокоментувала постійні зауваження Топольського на проекті щодо її остраху камери. Вона зазначила, що їй не подобалося, що той акцентував на цьому увагу, але тепер та розуміє, що, швидше за все, так було потрібно творцям проекту.

Дівчина відверто сказала, що Алекс дуже подобався їй, особливо на початку проекту, але згодом інтерес до нього став знижуватися і вона помітила, що той награно поводився.

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