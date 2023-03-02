Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Минулого року Топольський став головним героєм шоу "Холостяк", де перемогла модель Катя Лозовицька, але пара не змогла побудувати стосунки. При цьому Алекс постійно критикує фанатів, тому зірка вирішив опублікувати ще одну відповідь у своєму Інстаграм.

Як можна стати ескортником самому, не підозрюючи цього?

Якось мені друг вранці пише:

"А ти знаєш, що ти займаєшся ескортом у Лос-Анджелесі?"

А ще як пізніше з'ясувалося, у мене є чоловік в Америці, і на Балі я вживаю наркотики. За які на Балі дають 20-30 років в'язниці чи страту.

Якщо чесно, я був трохи приголомшений таким повідомленням. Як я за ніч встиг стати ескортником? Тільки вчора все було нормально", – поділився Топольський у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я все чудово розумію, але ти дуже солодкий, видно, любиш себе";

"Скільки можна" я в 15 років поїхав до Америки..". Весь сезон холостяк це слухала і зараз бачу в посту. Крім цього ніяких більше досягнень немає? Або як?";

"Я підписалася, цікаво було читати про бізнес. Але ще цікаво, скільки я витримаю таких фоток".

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А ще Politeka писала, що учасниця "Холостяку-12" відповіла на найпопулярніше питання про Топольське



