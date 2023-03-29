Бізнесмен "Холостяк" Алекс Топольський показав свою нову дівчину, з якою розпочав стосунки після моделі Каті Лозовицької.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А минулого року підприємець став головним героєм шоу "Холостяк", де вибрав переможницею модель Катерину Лозовицьку. Після проекту пара досить швидко розійшлася і встигла дати не найприємніші інтерв'ю.

Натомість Топольський став досить успішним блогером в Інстаграмі, де ділиться бізнес-ідеями, а також особистими кадрами. А цього разу Алекс опублікував кадри у своєму сторісі, де був зі своєю новою подружкою. Щоправда, зірка вирішила закрити її обличчя і фанати змогли оцінити лише фігурку нової обраниці поки що холостяка.

"Спочатку ми прийшли ось у таке гарне місце", - розповів Топольський.

"І вирушили насолоджуватися краєвидами моря. Ми цілий вечір балакали про все на світі і не могли залишитися", - додав зірка на другому сторіс.

А раніше Алекс вирішив відповісти на критику українців. Зірка із сарказмом сприйняла реакцію на курси.

"Ми з Настею - інфоцигани! Настя нічого не розуміє в SMM, розводить людей, учні не заробляють, ну а я вирішив їй допомогти в цьому і набити власну аудиторію", - написав Топольський.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський заінтригував новими відносинами після розриву з Лозовицькою.

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