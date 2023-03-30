В этот раз артистка решила поделиться одним из любимых кадров, демострирующих ее фигуру, причем акцент Саливанчук привычно сделала на декольте.

«Ти сильна жінка- витримаєш все,

І те, що виходу не має-лиш здається

А пережите - новий досвід принесе ,

Ніщо нам легко в цьому світі не дається!

Ще не таке переживала на шляху,

І це колись минулим тобі стане.

Ти, головне, не піддавайсь страху,

І не притягуй у життя усе погане.

Ти сильна жінка,мудра, вольова ,

Ти можеш на багато більше, ніж гадаєш.

І це не сльози- це погода дощова,

Ти все в житті переживеш ! Ти ж добре знаєш!» - написала Саливанчук под смелым кадром.

Артистка, как известно, довольно часто устраивает модные фотосессии и демонстрирует яркие наряды. В одной из последних съемок звезда блистала в нюдовых костюмах с аккуратными декольте.

Также на своей странице в Instagram артистка высказалась о том, как изменилась жизнь украинцев.

"Как это все достало. Мы плохо спим, чувствуем физическую боль, раздражение, падение положительных эмоций, и нам хочется возродить нормальную жизнь именно такой, какой она была до войны. Наверное, нам нужно принять", - пишет Анна Саливанчук.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

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