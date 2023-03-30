В этот раз артистка решила поделиться одним из любимых кадров, демострирующих ее фигуру, причем акцент Саливанчук привычно сделала на декольте.
«Ти сильна жінка- витримаєш все,
І те, що виходу не має-лиш здається
А пережите - новий досвід принесе ,
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Ніщо нам легко в цьому світі не дається!
Ще не таке переживала на шляху,
І це колись минулим тобі стане.
Ти, головне, не піддавайсь страху,
І не притягуй у життя усе погане.
Ти сильна жінка,мудра, вольова ,
Ти можеш на багато більше, ніж гадаєш.
І це не сльози- це погода дощова,
Ти все в житті переживеш ! Ти ж добре знаєш!» - написала Саливанчук под смелым кадром.
Артистка, как известно, довольно часто устраивает модные фотосессии и демонстрирует яркие наряды. В одной из последних съемок звезда блистала в нюдовых костюмах с аккуратными декольте.
Также на своей странице в Instagram артистка высказалась о том, как изменилась жизнь украинцев.
"Как это все достало. Мы плохо спим, чувствуем физическую боль, раздражение, падение положительных эмоций, и нам хочется возродить нормальную жизнь именно такой, какой она была до войны. Наверное, нам нужно принять", - пишет Анна Саливанчук.
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.