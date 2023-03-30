Конфликт между Alina Pash и фронтменом Kalush Orchestra Олегом Псюком разразился после Нацотбора на «Евровидение».

И, как оказалось, время не помогло Алине Паш и Псюку забыть обиды и простить друг другу то, что было сказано.

Так, в интервью YouTube-каналу "Разговор" Паш призналась, что их отношения остались "галимыми", пишет Politeka.net.

«Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. Имею в виду, что на нацотборе Евровидения не смотрел, когда я пыталась перед этим всем поговорить. В то же время остальные члены команды очень классные», - рассказала Alina Pash.

Впрочем, артистка уверяет, что при этом уважает творчество Kalush Orchestra.

«Это просто, наверное, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общения, мне не нравится его манера общения. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто забросала галимыми словами, только без мата», - призналась певица.

Также Alina Pash рассказала, что очень радовалась победе Kalush Orchestra на «Евровидении».

Напомним, украинский рэпер, фронтмен группы Kalush Олег Псюк обвинил представителей "Общественного" в якобы нечестном подсчете голосов, по итогам которого в финале национального отбора "Евровидения-2022" победила не его команда, а певица Алина Паш.

Впоследствии Алина была отстранена от участия в конкурсе из-за скандала с поддельной справкой о посещении Крыма в 2015 году.

Напомним также, что Алина Паш обвиняла группу Kalush в плагиате. По ее мнению, партия контрабаса в щедровке "Щедрый вечер" группы Kalush такая же, как и в ее песне "BOSORKANYA".

«Я не знаю, как полноценно сознательно реагировать на это. Сейчас мне просто отвратительно от того, что кто-то называет себя артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто нагло пользуется. Знаете, будто конь пасется на чужой лужайке, а она понятно чья. И хозяйка не очень будет рада видеть коней, которые с**т на ее поляне и едят ее траву», – говорила певица.

Олег Псюк в ответ отмечал: "Нам не хотелось, чтобы так получилось, действительно они похожи".

Напомним также, что экс-подопечная Потапа может попасть в национальное жюри "Евровидения".

Кроме того, сообщалось, что коверМэн из группы "Kalush" поразил своим умением всемирно известного музыканта.

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.