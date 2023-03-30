Отношения Тины Кароль и Дана Балана называли романом, фанаты мечтали об их свадьбе и создавали фотоколлажи.

Тина Кароль и Дан Балан на романтическом свидании, говорят друг другу «да» у алтаря, воспитывают общих детей – свои мечты поклонники пары воплощали благодаря фотошопу и фантазии.

А Тина и Дан долгое время подпитывали интерес к своим отношениям флиртом, полунамекам, жарким объятиям.

Как это было артистам вновь решили напомнить поклонники, создав короткий ролик «Тина Кароль и Дан Балан». Вот Кароль, сидя в кресле тренера «Голоса страны», кладет свою ножку в туфельке на высоком каблуке прямо в руку Дану, а вот Балан нежно обнимает украинскую певицу и она, кажется, счастлива.

Напомним, комментируя эти отношения, Кароль сказала, что никакого обмана зрителей не было.

«Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше — это наш secret paradise», — загадочно написала артистка в Instagram Stories.

После полномасштабного военного вторжения россии в Украину экс-тренер девятого и 10-го сезонов проекта "Голос країни" на "1+1", молдавский певец Дан Балан больше не появляется в публичном пространстве.

В его инстаграм с того дня всего две записи, одна из них – антивоенная.

«Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами», - писал Балан.

По некоторым данным, Дан Балан после 24 февраля уехал из Киева в родную Молдову, а теперь находится в Турции.

Мама Балана отказывалась говорить, где теперь ее сын, но подчеркивала, что он не в Москве.

Фанаты продолжают писать Дану Балану, умоляя выйти на связь:

«Меня беспокоит только то, что Дэн сейчас в безопасности? Он давно не выпускал новых песен и не обновлял социальные сети. Я всегда волнуюсь за него. Кто-нибудь может рассказать мне о его состоянии, спасибо...»,

«Кто знает, с Даном все в порядке?».

Напомним, молодую жену Виктора Павлика сравнили с Тиной Кароль.

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