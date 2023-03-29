Нещодавно Репяхова зізналася, після множинної критики вона зважилася все ж таки виконати таємну мрію і зробила пластику. Тим не менш, все не так просто, як їй хотілося й у реабілітації довгий шлях.

У коментарях почали заявляти, що перший результат Катерини після пластики зробив її трохи схожою на популярну співачку Тіну Кароль. Репяхова оцінили і сама:

«Ви мені тут дуже схожі на Тіну Кароль, ну молодець, красуня наша; До речі, тут дуже схожа на Тіну Кароль, особливо нижню частину обличчя; На Тіну Кароль схожа; Ви тут із Кароль схожі» - пишуть у мережі.

У своєму блозі в Instagram блогерка поділилася своїми враженнями: "Це був такий хвилюючий момент. Побачити себе новою. Мені було страшно. Я була шокована. Новий ніс".

Репяхова також зазначила, що її носа все ще набрякли, і остаточний результат буде видно лише через півроку, це головний нюанс операції.

"Набряк піде лише через півроку. Я все ще повинна носити пластир", - сказала вона.

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