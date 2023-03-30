Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1" и ездит с благотворительными выступлениями с Дзидзьо и Пономаревым, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавное фото в необычной обновке.

Как видно, на новой фотографии Юрий запечатлен на ступеньках, он стоит спиной к камере, чтобы продемонстрировать свое обновку. На нем объемная черная кофта с нецензурным посланием в адрес путина. Телеведущий выглядит счастливым от такой обновки.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Модно! Стильно! И в правильном направлении! Спасибо за стиль и позицию!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:

"Надо нашим спортсменам такую форму на Олимпиаду 2024".

"Тоже такую хочу!".

"Крутая вещь. Пусть зло уходит! Да будет мир, согласие, добро и любовь".

"Боже, какая красота".

"Можно ли перекупить такой эксклюзив?".

"Модно! Стильно! Креативно!".

"О, Юра, у нас где-то должно быть фото или видео в одинаковых".

"Украина не простит".

"Теперь надо понять, что красивее: он или свитер".

"Еще нужно кофточку: "путин, чтоб ты сдох".

Напомним, "Божественно красиво": Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с кружевом устроила фотосессию в постели.

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