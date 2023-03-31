Певица Alina Pash не боится обращаться к психологам и говорит, что с некоторыми вызовами судьбы ей не удалось бы справиться без помощи.

Так, Alina Pash в интервью YouTube-каналу "Разговор" вспомнила трудный период год назад, когда она выиграла Нацотбор на "Евровидение". Это, говорит певица, был трэш. Напомним, что после победы стало известно, что Alina Pash ездила в Крым уже оккупированный россией.

На фоне скандала Алина призналась, что выступала в оккупированном Крыму на бэк-вокале у Ирины Билык.

"Я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не надо признавать Крым российским. Крым – это Украина", – говорила Pash позже.

Прошлогодний скандал Alina Pash вспоминает с ужасом:

«Смотрите, Алина Паш сидит перед вами, а год назад ее просто смешали в го..о. Спокойно могла сдаться. Реально, когда тебе желают смерти. Не знаю, сколько раз мне это написали. Мой телефон сбросили куда-то и у меня было забито ужасными картинками, ужасными штуками. Это был трэш».

С таким хейтом, говорит певица, невозможно справиться с одной.

«Поэтому я призываю людей все же обращаться к психологам. Они классные люди, очень часто это офигенные люди, с которыми можно потом дружить. Не бойтесь, обращайтесь!», - подчеркнула артистка.

Певица также вспомнила свое скандальное сообщение в соцсетях, в котором призналась, что ей знакомы суицидальные мысли.

«Был момент, когда я в фейсбуке и инстаграмме, в 2021 году, уже тогда нагнетало мое внутреннее… Я написала пост и призналась о том, что время от времени у меня бывали суицидальные мысли. Что мне было сложно справиться со своим эмоциональным внутренним, и что я уже 8 лет на самом деле пытаюсь работать с этим. И разные терапии. Ибо не всегда ты может попасть с первого раза на своего психолога. Имейте это в виду. Но с собой работать следует. И я когда написала этот пост, очень много людей начали комментировать, потому что все равно публичные люди стараются не показывать свои слабые стороны», - говорит Alina.

По словам Alina Pash, ей всегда папа тоже говорил: «Не показывай свои слабые стороны!».

«Но у меня свой путь. Папа извини, но я верю в то, что если ты максимально честен и можешь, и умеешь говорить о своих слабостях, ошибках, ты можешь помочь намного больше людям, чем показывая только красивую картину. Только супер-сильной, или супер-сильной себя. Поэтому не бойтесь, работайте над этим, поговорите с кем-нибудь, проговаривайте это. Из всего можно выйти, из самой плохой ситуации», - уверена артистка.

Напомним, экс-подопечная Потапа из "Голоса страны" может войти в национальное жюри "Евровидение-2023".

Также сообщалось о большом горе в семье певицы Ирины Федишин.

Кроме того, Politeka.net писала, что фаворитка Евровидения-2023 вышла на связь после скандала.