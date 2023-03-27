Співачка Loreen, яка їде на Євробачення-2023 від Швеції, вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками після тривалого мовчання, пише Politeka.net.

За цей час Loreen встигла стати фавориткою у букмекерів та потрапити у скандал – артистку звинуватили у плагіаті.

«Мені знадобився деякий час, щоб переварити та прийняти все, що сталося за останні кілька тижнів. Кохання, яке я отримала від усіх вас, було неземним — ви зробили це можливим. І це лише початок шляху для нас – разом. Світло і кохання вже в дорозі», - написала Loreen на своїй сторінці в Інстаграм.

Таким чином співачка прокоментувала той факт, що знову їде на Євробачення.

Підписники та шанувальники Loreen підтримали її участь та побажали другої перемоги на сцені популярного європейського конкурсу.

Нагадаємо, Loreen вже приносила перемогу Швеції на конкурсі Євробачення-2012. Цього року співачка їде із піснею Tattoo.

Однак у Мережі звернули увагу на те, що хіт Loreen, з яким вона виграла конкурсний відбір, дуже схожий своєю мелодією на пісню Мікі Ньютон, яка була випущена ще 2005 року.

Більше того, користувачі почали знаходити схожість Tattoo з іншими відомими хітами.

Наприклад, з піснею Pont Aeri – Flying Free.

Нагадаємо, Міка Ньютон також виступала на Євробачення, але роком раніше – у 2011 році. Вона посіла четверте місце із піснею Angel.

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