Хто увійде до складу національного журі "Євробачення-2023" вирішувати доручено самим українцям.

Так, голосування за склад національного журі "Євробачення-2023" розпочалося у "Дії", пише Politeka.net.

Саме воно буде розподіляти бали між країнами у фіналі конкурсу «Евробачення-2023». Опитування триватиме до 5 квітня, а взяти уньому участь може кожен українець віком від 14 років.

Можна проголосувати лише за одного кандидата, а їх п’ятнадцять.

Серед них оперна співачка Олена Гребенюк, співак, хореограф, шоумен Амадор Лопес, хореограф-постановник Олена Шоптенко, піаніст Євген Хмара, фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук, учасник гурту "ТНМК" Олександр “Фоззі” Сидоренко, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, засновник гурту ADAM Михайло Клименко, співачка Світлана Тарабарова, а також співачка ROXOLANA.

До речі, Роксолана Сирота, яка взяла собі псевдонім ROXOLANA, брала участь у шоу «Голос країни-9», знімалася в серіалі «Черговий лікар», а також змагалась за право представити Україну на «Євробаченні-2022», посіла 4-те місце.

У «Голосі країни» тренером діівчини був Потап.

«Я просто в захваті від тренерського складу дев'ятого сезону! Мені дуже подобаються всі судді, немає одного фаворита. Щаслива, що Потапа зачепив мій вокал. Впевнена, як наставник він допоможе мені розкритися», - ділилася ROXOLANA своїми емоціями, потрапивши на шоу «Голос країни-9».

«Дуже гарна дівчина», «Їй можна просто стояти і навіть не співати», «Дуже гарна», - відзначали глядачі красу співачки, висловлюючи також припущення, що на тлі інших учасників «Голосу країни-9» її вокальні дані програють.

Нагадаємо, навколо Потапа вибухнув новий скандал.

Також повідомлялось, що на тлі скандалу з піснею Руслана Ханумака в Мережі згадали про конфуз Потапа з треком "Волонтер".

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.