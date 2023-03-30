Никита Джигурда, известный фрик из России, посетил временно оккупированный город Волноваху, где зачитал свои "патриотические" стишки. В то время, как сторонники Украины охаивали визит голливудского актера Орландо Блума, который высказал поддержку Украине, Джигурда пошел по пути российской пропаганды и похвалился своим визитом в оккупированные города.

Говоря о своей любви к стране-агрессору, Джигурда также хвастался тем, что посетил Угледарское направление, пел песни и щеголял своей смелостью.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков оригинально высмеял пропагандиста и сказал, что визит Джигурды был таким себе ответом рф на посещение Орландо Блума Украины:

"Очередной ... приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, порассказывал стихи. Никитка Джигурда про "раковую опухоль" вещает. Решили "достойно" ответить на приезд Орландо Блума", - написал Бедняков в Инстаграм Стори.

Как известно, недавно звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум побывал в Украине. Леся Никитюк тоже решила "хайпануть" на этой теме, и в фоторедакторе объединила себя с актером.

На этом снимке Блум как будто спрашивает у Никитюк, что можно посмотреть в Киеве, а она на это отвечает: "Если сегодня, то Ле Маршрутку на Новом канале в 20.00". В подписи к публикации телеведущая добавила, что новый выпуск ее шоу будет посвящен Харькову.

Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.

Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.

Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.