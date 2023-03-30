Как пишет Politeka.net, Виктория Апанасенко - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". После этого участница конкурса поехала на "Мисс Мира" в США, где ей не удалось стать триумфаторкой подиума, но победила в номинации лучшего национального костюма, над которым трудились не только украинцы, но и американцы.

А теперь модель решила рассказать в интервью для ЖВЛ о своем избраннике, который ей сделал предложение и подарил кольцо с бриллиантом. Пара уже успела официально оформить отношения весной этого года.

"Я думаю, что я со временем расскажу, кто он. Пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью", - призналась модель.

Стоит отметить, что Апанасенко не очень хочет рассказывать о личном, так как получила много критики от окружающих. Как призналась модель, она и на конкурсы красоты начала ходить, чтобы побороть свой страх.

При этом Виктория рассказала, что свадьбу пока пара не сыграла, а только завершила юридическую часть оформления отношений. Вместе с возлюбленным она решила перенести торжество на более удачное время, ведь даже свадебное платье еще не выбрала.

"Я перемерила 100% больше 500 и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", - дополнила модель.

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