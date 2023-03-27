О подготовке к важному событию «Мисс Украина Вселенная» ничего не рассказывала, поэтому ее фото, на котором она демонстрирует свадебный букет и руку своего избранника стала для ее подписчиков и поклонников настоящей неожиданностью, пишет Politeka.net.
Однако свой следующий пост в Инстаграмме Апанасенко посвятила популярному украинскому красавчику, который с легкостью пленил сердце каждого украинца.
«Кто держит этот район? Пес Патрон. Гордость Чернигова и Украины», прокомментировала кадр «Мисс Украина Вселенная».
В комментариях красотке и Патрону сделали множество комплиментов, а также пошутили, что люди хотят видеть ее мужа, а не собачку.
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«Обожаю эту собачку»,
«Так мило», «Красавчики»,
«Красавица и герой», «Самые лучшие», «Мило»,
«Все хотят мужа увидеть, а не собачку. Не разочаровывай людей», - пишут подписчики в комментариях.
Напомним, национальный костюм Виктории Апанасенко «Воин Света» был на "Мисс Вселенная-2023" признан лучшим в мире.
"Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает нас как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. Тело Виктории в доспехах, но в то же время она несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором", – говорилось в сообщении оргокмитета Miss Ukraine Univers.
Напомним, "Мисс Украина-Вселенная" Неплях после путешествия в Европе объявилась среди сакур в Японии.
Также сообщалось, что новую обладательницу титула "Мисс Украина" выберут по измененным правилам.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети также появились фото, как «Мисс Вселенная-2022» выглядит без макияжа.