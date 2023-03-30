Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, они воспитывают вместе двух сыновей. Также пара редко появляется вместе на публике, поэтому в Инстаграм Анна показывает в основном различные моменты с коллегами или детьми.
В этот раз исполнительница впечатлила кадрами из отдыха и работы одновременно. На важное мероприятие Саливанчук отправилась вместе с Илоной Гвоздевой - хореографом и одной из победительниц танцевального шоу, а также успела засветиться с коллегой Ириной Сопонару из "Женского квартала".
"Ох, какое чудесное мероприятие было! Собрали много денег, натанцевались, напелись, наслушались, начитались, напились и наелись. Илоне Гвоздевой и всем, кто принимал участие в сегодняшнем мероприятии, - спасибо вам большое!" - высказалась Саливанчук.
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"У нас будет другая нормальность. Бесспорно, мы вернемся к нормальности после победы, но она будет другой, чем была до полномасштабного вторжения. Многие из нас сейчас живут с постоянным фоновым чувством траура.
Особенно он усиливается, когда очень тяжелые обстрелы и многое жертв. Этот траур чувствуется, как физическая рана на теле, он не позволяет нам испытывать положительные эмоции", — ранее сказала Саливанчук.
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.