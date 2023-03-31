Телеведущая Маша Ефросинина встретилась с украинским исполнителем Артемом Пивоваровым. Скорее всего знаменитость брала интервью в певца. В перерыве между съемками они решили устроить так назваемые развлечения для людей, которым за 30 лет. Забавное видео опубликовала ведущая у себя в Инстаграм.
В частности, на соответствующих кадрах засняли, как Артем Пивоваров уговаривает телеведущую постоять на специальных плитах с гвоздями. Маша Ефросинина сначала сомневалась стоит ли ей вообще это делать. Но в конце концов, певец ее уболтал и помог той постоять на гвоздях.
Так, телеведущей удалось простоять на них около 15 минут, а сам музыкант добился впечатляющего результата. Так, Артем признался, что уже натренировался и ему удается постоять на доске Садху в течении 70 минут.
"Развлечения, когда тебе за 30", - с юмором подписали видео Артем Пивоваров и Маша Ефросинина.
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В комментариях украинцы посмеялись над видео, а также засыпали знаменитостей комплиментами:
"Мария героиня, вот смотришь на такие поступки и вдохновляешься", "Пивоваров меня пугает", "Маша молодец. Доски садху однозначно круто", "Может, у вас песня общая будет? Не интервью?", "Это значит, что скоро будет новый хит. Вы же об этом договорились во время интервью в июле прошлого года".
Напомним, похудевшая Ефросинина призналась, почему неадекватно воспринимает себя в зеркале.
Как сообщала Politeka, Ефросинина поставила на место украинцев, которые вспомнили о ее маме и сестре из рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых украинцах.