Подписчица блогерши предположила, что Катерине Репяховой может быть трудно жить с мужем, который настолько старше ее.

Свадьба украинского певца Виктора Павлика и его концертного директора Екатерины Репяховой в 2020 году поразила общественность. Они получили порцию критики. Не только из-за того, как бысто он развелся с предыдущей женой, но также из-за разницы в возврасте. Жена младше артиста на 29 лет. В своих Инстаграм-Сториз Катерина призналась, как ей живется со старшим мужчиной.

Подписчица блогерши предположила, что Катерине Репяховой может быть трудно жить с мужем, который настолько старше ее. Но жена певца опровергла домыслы фолловера.

"Мне не трудно. Потому что найти своего человека, это настоящее счастье. А я счастлива со своим мужем. У нас нет в жизни ситуаций, когда бы нам мешала наша разница в возврасте", - ответила жена украинского певца Виктора Павлика.

Также Катерина Репяхова отметила, что вышла замуж, когда ей было 26 лет. У пары не было свадебной церемонии, но они плануют ее устроить после окончания войны.

Стоит также напомнить, что вместе счастливые супруги воспитывают маленького сынишку Михаила. Катерина Репяхова родила своего первенца летом в 2021 году.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.