Люля-кебаб - блюдо известное во всем мире. Оно относится к кухням разных стран Ближнего Востока и готовится в виде мясного фарша, которое нанизывают на шампур. Готовят его на углях.
Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименеса-Браво отметил, что такое блюдо можно приготовить у себя дома. Кулинар дал простой рецепт в своем Инстаграм.
Эктор Хименеса-Браво подчеркнул, что не обязательно лететь в Сакартвело, чтобы полакомиться люля-кебабом. Все что вам нужно есть в любом магазине, а приготовить это блюдо очень легко.
Для люля-кебаба вам понадобится:
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Салат:
- Пекинская капуста – 100 грамм
- Специя «аджика» – 10 грамм
- Лук – 30 грамм
Соус:
- Йогурт – 200 мл
- Укроп – 10 грамм
- Кинза – 10 грамм
- Огурец 1
- Соль, перец
Фарш:
- Куриный фарш – 200 грамм
- Свиной фарш – 600 грамм
- Корианд молотый – 15 грамм
- Зира молотая – 15 грамм
- Петрушка – 30 грамм
- Лук – 80 грамм
- Соль, перец
Как приготовить:
1. Сначала готовим салат: нашинкуйте капусту, нарежьте полукольцами лук, добавьте специи.
2. После этого готовим ароматный соус: мелко режем огурец и зелень, добавляем йогурт, соль и перец. Хорошенько перемешиваем.
3. Готовим фарш: перемешиваем в миске два вида фарша и специи. Перекладываем в зип-пакети и разравниваем по всему пакету.
4. С помощью деревянной шпажки разделите фарш на несколько порционных частей. Заморозьте.
5. Готовим люля кебаб: замерзшие квадратики нужно немного разморозить, сформировать продолговатые кебабы и обжарить на сковороде до золотистой корочки.
6. После чего выкладываем на лаваш салат, потом готовый кебаб и сверху поливаем соусом. Края лаваша заворачиваем внутрь и у вас готово вкусное блюдо.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.