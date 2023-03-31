Эктор Хименеса-Браво подчеркнул, что не обязательно лететь в Сакартвело, чтобы полакомиться люля-кебабом. Ведь его легко приготовить дома.

Люля-кебаб - блюдо известное во всем мире. Оно относится к кухням разных стран Ближнего Востока и готовится в виде мясного фарша, которое нанизывают на шампур. Готовят его на углях.

Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименеса-Браво отметил, что такое блюдо можно приготовить у себя дома. Кулинар дал простой рецепт в своем Инстаграм.

Эктор Хименеса-Браво подчеркнул, что не обязательно лететь в Сакартвело, чтобы полакомиться люля-кебабом. Все что вам нужно есть в любом магазине, а приготовить это блюдо очень легко.

Для люля-кебаба вам понадобится:

Салат:

Пекинская капуста – 100 грамм

Специя «аджика» – 10 грамм

Лук – 30 грамм

Соус:

Йогурт – 200 мл

Укроп – 10 грамм

Кинза – 10 грамм

Огурец 1

Соль, перец

Фарш:

Куриный фарш – 200 грамм

Свиной фарш – 600 грамм

Корианд молотый – 15 грамм

Зира молотая – 15 грамм

Петрушка – 30 грамм

Лук – 80 грамм

Соль, перец

Как приготовить:

1. Сначала готовим салат: нашинкуйте капусту, нарежьте полукольцами лук, добавьте специи.

2. После этого готовим ароматный соус: мелко режем огурец и зелень, добавляем йогурт, соль и перец. Хорошенько перемешиваем.

3. Готовим фарш: перемешиваем в миске два вида фарша и специи. Перекладываем в зип-пакети и разравниваем по всему пакету.

4. С помощью деревянной шпажки разделите фарш на несколько порционных частей. Заморозьте.

5. Готовим люля кебаб: замерзшие квадратики нужно немного разморозить, сформировать продолговатые кебабы и обжарить на сковороде до золотистой корочки.

6. После чего выкладываем на лаваш салат, потом готовый кебаб и сверху поливаем соусом. Края лаваша заворачиваем внутрь и у вас готово вкусное блюдо.

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