Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны оставил всю свою деятельность в россии и начал творить музыку на украинском и английском языке, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, где показал фрагмент новой песни и рассказал, как нужно ее слушать после премьеры.

Так, в коротком ролике Макс появился в необычном, даже таинственном образе. На нем темный наряд и необычная укладка, а в камеру он кидает загадочные взгляды. При этом на фоне звучит новая песня артиста, премьера которой состоится 31 марта в полночь.

В подписи к публикации Барских рассказал, как правильно слушать его новый английский хит: "Уже в полночь "5 Missing Calls" будет вашим. Рекомендую слушать в наушниках с закрытыми глазами, представляя, что мы вместе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень жду полночь! И пять пропущенных звонков!".

"Очень ждем. Надеюсь тебе самому в кайф и музыка, которую ты сейчас создаешь!".

"Похож на американских рэперов! Классно! Тебе очень идет этот стиль! Ждем премьеру".

"Словно колдует, поэтому представить себя рядом с колдуном жутковато. Но интересно, тайны".

"Спать не ложусь сегодня".

"Уже представляю, что вместе и без песни".

"Все твои песни в наушниках прослушаны и с закрытыми глазами".

"Как глоток свежего воздуха, жду очень".

"Жду с нетерпением!".

"Мы всегда вместе, ты всегда в сердце".

"Макс, тебе подходит этот стиль".

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