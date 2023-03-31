Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно презентовал песню, которую написал по заказу украинских военных, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил мило фото, на котором показал свою награду от военных, и рассказал о ней.

Как видно, на новой фотографии Сергей запечатлен в черном пиджаке, в руках перед собой он держит нагрудную медаль и удостоверение на нее. При этом артист искренне и очаровательно улыбается в камеру.

В подписи к публикации Бабкин рассказал о своей награде, которую получил от военных:

"Я счастлив, что я могу быть полезным и помогать родному Харькову, нашим военным и всем, кто в этом нуждается. В воскресенье выступал на благотворительном футбольном матче между ветеранами харьковского ФК "Авангард", часть которых с первого дня войны служит в рядах ВСУ, и звездами Бундеслиги – ветеранами ФК "Майнц 05". Все собранные средства пойдут на нужды военных, служащих в подразделении вместе с футболистами ФК "Авангард", и в поддержку жертв войны в Украине. Благодарен всем, кто приобщился. Отдельная благодарность @koshelenko1972 и нашим военным за врученную мне медаль "За службу Украине". Горд иметь такую награду! Признание от наших воинов – самое дорогое".

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